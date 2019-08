Somme : la vigilance sécheresse encore renforcée dans les vallées de la Bresle et de la Maye

Les vallées samariennes de la Bresle, à la frontière avec la Seine Maritime et de la Maye, dans le Ponthieu et près de la côte passent respectivement en seuil d'alerte et alerte renforcée. 82 communes sont concernées.

Amiens, France

Qu'on ne s'y trompe pas ! Il pleut ce mardi mais les terres picardes manquent d'eau. Toujours plus sèches, les vallées samariennes de la Bresle, à la frontière avec la Seine Maritime et de la Maye, dans le Ponthieu et près de la côte passent respectivement en seuil d'alerte et alerte renforcée.

Les agriculteurs aussi concernés

Dans 23 communes de la vallée de la Maye il est notamment interdit d'arroser les terrains de sports, les espaces verts privés et publics, interdit aussi de remplir les piscines privées. Contrairement à l'arrêté de juillet les agriculteurs sont concernés sauf pour l'abreuvement de leur bêtes mais la surveillance est renforcée pour l'irrigation. Le secteur de l'industrie doit aussi scruter le robinet de près et limiter "au strict nécéssaire" la consommation d'eau.

Même chose dans la Vallée de la Bresle qui passe en alerte sécheresse. De Gamaches à Mers-les-Bains en passant par Oisemont, 59 communes sont concernées.

Sur l’ensemble du département, les niveaux débitmétriques et piézométriques sont orientés à la baisse, et les mesures de vigilance sont maintenues sur les secteurs de l’Avre et de la Somme-Amont", précise aussi la Préfecture de la Somme.