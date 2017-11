Sécheresse : 2018 année de tous les dangers ?

Situation préoccupante en Corse où la sécheresse est toujours d'actualité en cette fin d'année 2017. Les réserves en eau sont au plus bas. Et les perspectives sont guère réjouissantes. Tout porte à croire que l'hiver ne suffira pas à reconstituer la ressource.

"Les ressources en eau sont inférieures à 80% et la crise en 2018 est inévitable ". Ce constat est dressé par l'Agence Régionale de la Santé. L"ARS estime en effet que la sécheresse perdure en cette saison et qu'il s'agit d'une situation inédite et inquiétante. Et pour cause, les ressources locales ne devraient pas se reconstituer cet hiver. Aujourd'hui encore, des communes comme Tavaco et Ocana, en Corse-du-Sud sont alimentées par des camion-citerne. A Tavaco, commune de 350 habitants, il est nécessaire de ravitailler le village deux à trois fois par semaine. Kyrnolia assure la livraison. La situation est inédite. Jean-Marie Pasqualaggi, le maire de la commune, n'a jamais connu ça.

Après un été très chaud, un automne très sec, le déficit pluviométrique est conséquent. Ce contexte favorise forcément les incendies. Il est à l'origine aussi d'une pollution aux algues sur quelques barrages. L'Agence Régionale de la Santé précise même que le niveau d'intrusion saline sur le forage du Tarcu rend l'eau impropre à la consommation au sud du département.

" Il faut apprendre à faire face aux changements climatiques. Il faut aussi et désormais anticiper ce genre de situation, amené à se répéter chaque année" indique l'hydrobiologiste, Antoine Orsini.