Sécheresse : 75 communes reconnues en état de catastrophe naturelle dans le Puy-de-Dôme

Elle concerne la sécheresse qui a touché la région l'été dernier. Les personnes concernées par les dommages causés notamment à cause des mouvements de terrain peuvent pendant dix jours joindre leur compagnie d'assurance pour être indemnisés.

Voici la liste des communes concernées pour le Puy-de-Dôme :

Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bansat, Bas-et-Lezat, Beaumont-lès-Randan, Beauregard-Vendon, Bouzel, Le Broc, Bussières-et-Pruns, Le Cendre, Ceyrat, Chamalières, Chambaron sur Morge, Chanonat, Chaptuzat, Chas, Châtel-Guyon, Chauriat, Chavaroux, Le Cheix, Clerlande, Clermont-Ferrand, Combronde, Corent, Cournon-d'Auvergne, Davayat, Effiat, Ennezat, Gerzat, Gimeaux, Issoire, Laps, Lempdes, Luzillat, Les Martres-d'Artière, Les Martres-de-Veyre, Martres-sur-Morge, Ménétrol, Mons, Montpensier, Mozac, Nonette-Orsonnette, Orbeil, Parent, Pérignat-lès-Sarliève, Pérignat-sur-Allier, Peschadoires, Pessat-Villeneuve, Plauzat, Pont-du-Château, Randan, Riom, La Roche-Blanche (La) (1), Roche-Noire (La) (2), Romagnat (2), Saint-André-le-Coq (1), Saint-Beauzire (1), Saint-Bonnet-lès-Allier (2), Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Genès-du-Retz, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Ignat, Saint-Jean-d'Heurs, Saint-Julien-de-Coppel, Saint-Laure, Saint-Sylvestre-Pragoulin, Sardon, Teilhède, Thiers, Thuret, Varennes-sur-Morge, Vensat, Vertaizon, Yssac-la-Tourette

Les restrictions d'eau toujours en vigueur

Malgré les quelques pluies de la nuit dernière, le Puy-de-Dôme est toujours dans un état de sécheresse.La préfecture communique ainsi sur les contrôles réalisés depuis une semaine, avec les équipes de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). "30 contrôles ont été effectués en une semaine sur l'ensemble du département" explique le communiqué de la préfecture. Ces contrôles ont ciblé des exploitations agricoles mais aussi des stations de lavage, de jardineries et des communes. Seulement 30% des contrôles se sont révélés non-conforme, "des usages non-agricoles".

En conséquence, les restrictions d'eau sont toujours en vigueur : l'arrosage de plants, fleurs, potagers et espaces verts entre 8h et 20h. Le lavage de vehicules, le remplissage des piscines individuelles mais aussi les fontaines et jets d'eau sont interdit tout le temps sur l'ensemble du département.