CARTE - Sécheresse : 85 départements concernés par des mesures de restriction d'eau

Le nombre de départements concernés par des arrêtés préfectoraux de restriction d'usage de l'eau a de nouveau augmenté, pour passer à 85 départements touchés au 22 août. 217 arrêtés préfectoraux sont désormais en vigueur.

La sécheresse continue à s'étendre en France cet été. Ce 22 août, ce sont désormais 85 départements qui sont concernés par des arrêtés préfectoraux de restriction des usages de l'eau. Le 22 mai dernier, 13 départements étaient concernés. Le chiffre est passé à 29 dès le 20 juin, avant de s'étendre à 80 le 7 août dernier.

217 arrêtés préfectoraux en vigueur

Il y a désormais pas moins de 217 arrêtés préfectoraux en vigueur, selon le ministère du Développement durable. Par ailleurs, 19 départements sont en vigilance. Il existe plusieurs niveaux d'alerte qui vont de la vigilance (il s'agit d'un seuil d'information et d'incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau) à la crise (arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. En cas de crise, seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).