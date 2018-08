Creuse, France

La sècheresse s’aggrave dans l’est de la Creuse. Conséquence : on n’a plus le droit d’arroser son jardin dans 80 communes autour de Gouzon, Evaux-les-Bains, Chambon-sur-Voueize, Chénérailles, Auzances, Mérinchal (la liste ci-dessous).

On n'a plus le droit non plus de laver sa voiture, de vidanger un étang, ou de prélever dans un puits. Ces mesures qui s’appliquent jusqu’au vendredi 31 août, mais elles seront sans doute prolongées car la préfecture annonce qu’il n’y aura pas de pluie significative dans l’est du département, dans les 10 prochains jours.