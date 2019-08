Sécheresse : Comment l'application des restrictions d'eau est-elle contrôlée en Mayenne ?

Craon, France

Le cours d'eau qui passe habituellement par l'hippodrome de Craon est complètement à sec. Situé dans la zone du département la plus touchée par la sécheresse, c'est là que Jean-Pierre Hoche, technicien à la direction départementale des territoires (DDT), effectue son inspection cette semaine. Avec la sécheresse qui perdure en Mayenne, les services départementaux contrôlent le respect des restrictions en eaux mises en place début juillet.

"L'hippodrome avait été invité à trouver des solutions qui puissent satisfaire les milieux aquatiques et ses besoins en eau," explique le technicien. L'établissement a réalisé il y a deux ans des travaux pour limiter son impact sur le cours d'eau qu'il utilisait pour l'arrosage du champ de course et c'est le bon fonctionnement de ce nouveau système qui est donc vérifié. "On parcourt le site pour avoir une vue d'ensemble, puis on peut être amené à demander des explications supplémentaires ou des aménagements," indique Jean-Pierre Hoche.

Un contrôle aussi de l'information sur les restrictions

Pour respecter les restrictions mises en place en période de sécheresse, encore faut-il en être informé. C'est pour cela que les services départementaux contrôlent aussi que les mesures stipulées par les arrêtés préfectoraux, sont bien affichées en mairie. Une information qui est obligatoire. Les vérifications effectuées cet été ne sont pas positives comme l'affirme Christine Cadillon, responsable du service eau et biodiversité à la DDT : "Ce n'est pas un contrôle exhaustif mais on n'a environ que 50% d'affichage. C'est vraiment trop faible."

Une vigilance particulière sur les zones les plus sèches

Les services du département effectuent des contrôles sur l'ensemble du territoire mais confient se pencher particulièrement sur la zone la plus atteinte par la sécheresse : le bassin de l'Oudon, dans le sud-ouest de la Mayenne. La situation ne s'y améliore pas et le secteur est actuellement en alerte renforcée avec des restrictions qui vont jusqu'à l'interdiction d'arrosage dans certains cas. Le niveau d'alerte est révisé chaque semaine et s'il ne pleut pas prochainement, le seuil pourrait changer et passer en niveau crise.