Lorraine, France

Après la réunion du comité sécheresse dans le département, ce jeudi 9 août, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, Eric Freysselinard, décide de passer au niveau 1 des restrictions d'eau.

De manière générale, tout prélèvement dans une rivière est interdit et des usages lilités de l'eau du robinet sont prescrits.

Tout le monde est concerné

Certains professionnels, par exemple des agriculteurs, doivent obtenir une autorisation spéciale pour pouvoir continuer de puiser dans un cours d'eau.

L'arrosage des jardins, des pelouses, des potagers, des espaces verts et des espaces sportifs est interdit en Meurthe-et-Moselle, entre 11h et 18h. Les collectivités locales comme les particuliers sont censés observer cette interdiction.

Le lavage des véhicules à domicile est interdit : il est donc obligatoire d’aller en station de lavage professionnelle. Le remplissage des piscines privées est interdit.

Appel au civisme

Le nettoyage des rues et des trottoirs est limité au strict nécessaire. Les maires sont chargés de veiller au respect de ces règles.

Les contrevenants risquent une peine amende pouvant atteindre 1 500€, voire 3 000€ en cas de récidive.

La préfecture précise toutefois qu'elle "compte sur le civisme de nos concitoyens pour respecter ces mesures".

Aridité constatée depuis des semaines en Lorraine. © Radio France - Laurent Watrin

Dans les Vosges, des limitations d'usage de l'eau sont déjà imposées, depuis deux semaines, de façon plus restrictive, car il s'agit du niveau 2 de sécheresse dans ce département. Pour les jardins, par exemple, les heures d'arrosage autorisées sont plus courtes : entre 20h le soir et 9h le matin.