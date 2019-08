Sécheresse dans l’Yonne : comment limiter les dégâts dans votre jardin

Dans l'Yonne, l'arrosage des jardins et potagers est interdit dans le tonnerrois et il n'est autorisé que de 19h00 à 8h00 dans les autres secteurs du département..

Saint-Georges-sur-Baulche, France

Dans l’Yonne, l'arrosage du jardin est interdit de 8h à 19 heures dans la majeure partie du département. Les espaces verts, les fleurs et les potagers souffrent beaucoup depuis le début de l’été des températures élevées et du manque de pluie. Il est tout de même possible de limiter les dégâts en optimisant l’arrosage.

Un binage vaut deux arrosages

Pour cela, il n'est pas forcement utile d'arroser quotidiennement : « une bonne fois, vaut mieux qu'un petit peu chaque jour » explique Anne Rapiau, de la jardinerie « Les serres de Bon Pain » à Saint-Georges sur Baulche, «l’idée, c’est d’arroser le soir un petit peu plus copieusement au pied des plantes pour que la plante en profite pendant deux ou trois jours ». Mais pour que l'eau imbibe bien la terre sèche, il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de binette : «en cette période de sécheresse, la terre est dure, il faut donc la griffer », préconise notre experte en jardinage, « _pour que l’eau puisse bien pénétrer. Il y a un vieille adage qui dit, qu’_un bon binage vaut deux arrosages».

Le paillage pour garder la fraîcheur

Cet arrosage sera d’autant plus efficace qu’un paillage de 5 cm (avec des écorces de pins par exemple) aura été disposé autour de la plante pour éviter l’évaporation de l’eau et conserver de la fraîcheur dans la terre le plus longtemps possible.

S'attaquer aux feuillages inutiles dans le potager

Pour le potager, le binage et le paillage sont aussi très importants mais on peut également réduire le feuillage de certaines plantes, pour fortifier le fruit : « sur des tomates ou sur des courges par exemple» raconte Anne Rapiau, «quand on estime qu’il y a suffisamment de fruits en formation, on coupe le feuillage en trop, comme ça la plante va se concentrer sur la maturité du fruit, parce que plus il y a de feuillage, plus elle a besoin d’eau ».

Enfin en période de forte chaleur, n'hésitez pas à faire de l'ombre à votre potager pour le ménager, en recyclant des parasols ou de vieux parapluies fixés au sol avec des piquets.