Sécheresse dans l'Yonne : les niveaux d'eau sur les canaux sont très bas

Auxerre, France

Le manque de pluie a des incidences sur le niveau et le débit de la rivière Yonne et des canaux de Bourgogne et du Nivernais. Si elle n'est pas critique, la situation est préoccupante. La ligne d'eau a été abaissée, la vitesse réduite et les bateaux ont été regroupés pour le passage des écluses : "on a des débits assez faible de l'ordre de 21 m3 à Pont-sur-Yonne, alors qu'en temps normal on est plutôt autour de _60 m3,_" reconnaît Yvan Telpic responsable à VNF de la rivière Yonne et du canal du Nivernais.

Pas d'impact pour le moment sur la navigation de plaisance

Pour le moment, ce manque d'eau n'a pas trop d'impact sur la navigation de plaisance, mais les choses pourraient évoluer, s'il ne pleut pas rapidement : " il faut définir des restrictions de tirant d'eau, mais on peut continuer à naviguer. Sur l'itinéraire _Nivernais-Yonne_, on a réussi à tenir les mouillages réglementaires qui permettent de maintenir la navigation", précise Yvan Telpic.

Les chargeurs ne pourront pas remplir complètement leur bateau - Yvan Telpic, responsable VNF de la rivière Yonne et du canal du Nivernais.

En revanche, la situation pourrait rapidement se détériorer pour la navigation commerciale : "les chargeurs vont commencer à faire leur calcul. Ils ne pourront pas remplir leur bateau à cause de l'enfoncement. Pour eux, va rapidement se poser la question de la _rentabilité_," déclare Yvan Telpic.

Une réunion du comité sécheresse doit se tenir en préfecture le 19 juillet.