Sécheresse dans la Loire : le coup de gueule des pêcheurs qui ont peur d'une "grosse mortalité de poissons"

Le président de la fédération de la pêche de la Loire hausse le ton. Il demande aux services de l’Etat de prendre des arrêtés de restrictions des usages de l’eau au vue du niveau des cours d’eau dans la Loire.

Alors que le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot doit présenter ce mercredi 9 août en Conseil des ministres un "plan" sur la gestion de la ressource en eau, à la fédération de la pêche dans la Loire on ne comprend pas. Les cours d’eau dans la Loire sont très bas. C’est notamment criant dans le bassin versant du Gier et dans les Monts du Lyonnais. Les poissons souffrent, ils sont en mode survie. Et pourtant, il n’y a toujours pas d’arrêté d’usage de l’eau sauf pour le secteur du bassin versant du Gier. D'où la demande du président de la fédération de pêche de la Loire qui demande des arrêtés plus large.

"La sécheresse, cela fait partie de ce qui est naturel. Ce qui nous inquiète plus, c’est que les usages ne soient pas plus contraints. C’est à dire qu’on ne demande pas aux gens de ne plus arroser les jardins, de remplir les piscines, de ne plus laver les voitures. Pour laisser le maximum d’eau dans les rivières. Cela nous étonne. Depuis quelques années on constate que c’est la fête. On constate que l’administration n’est pas très réactive par rapport à ces phénomènes. Sur un cours d’eau très impacté par la sécheresse, si les agriculteurs peuvent continuer de prélever de l’eau pour arroser un champ de maïs, ils prennent toute l’eau disponible. Le cours d’eau est pénalisé et tout l’équilibre biologique aussi. On risque d’avoir une grosse mortalité de poisson." Jacques Dumas, président de la fédération de pêche de la Loire.

Reportage sur le cours du Chagnon à sec, près de Sail-sous-Couzan Copier

La préfecture attend les derniers relevés de la DDT (la direction départementale des territoires) dans la journée. Des mesures pourraient être prises ce mercredi. Des mesures qui pourront être consultables ici. Le bassin versant du Gier, tous les cours d’eau qui se trouvent sur le Mont-du-Lyonnais ( La Coise, Loise, Toranche, le Rhins, et le Sornin ) sont dans un état critiques. L’Aix (dans le secteur est est également en état d’alerte.