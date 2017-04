Sécheresse dans la Vienne : interdiction de remplir les plans d'eau

Face au faible niveau des nappes et des cours d'eau, la préfecture de la Vienne prend des arrêtés pour limiter l'usage de l'eau. Et ce, jusqu'au 31 octobre 2017.

L'été n'est pas encore arrivé que déjà les autorités commencent à s'inquiéter du faible niveau de la ressource en eau. Vu la faible évolution des niveaux des nappes et des débits des rivières, la préfète de la Vienne signe ce jeudi 13 avril 2017 deux arrêtés concernant la gestion et la limitation des usages de l’eau. La pluviométrie constatée depuis plusieurs mois n’est pas suffisante pour recharger les nappes et les rivières.

Interdiction de remplir les plans d'eau et de fermer les vannes

L’arrêté préfectoral 2017 DDT SEB 274 interdit le remplissage des plans d’eau dans le département de la Vienne. En clair, il est interdit de remplir les étangs, mares et autres étendues d'eau

L’arrêté préfectoral 2017 DDT SEB 275 interdit temporairement les manoeuvres de vannes sur tous les cours d’eau du département de la Vienne. Il s'agit d'éviter de fausser les relevés servant à mesurer l'ampleur de la sécheresse et ses conséquences sur les cours d'eau.

"Le fait de fermer des vannes en amont pour stocker l'eau, risque de réduire le niveau de l'eau en aval, et faire croire qu'on manque d'eau, alors que ce n'est pas vraiment le cas", explique un membre de la préfecture.

Des mesures valables jusqu'à fin octobre

Ces mesures resteront en vigueur tant que les conditions météorologiques subsisteront, et au plus tard, jusqu’au 31 octobre 2017.

Tous les arrêtés des prélèvements d’eau pour le département de la Vienne sont consultables dans les mairies des communes concernées ainsi que sur le site Internet de la Préfecture du la Vienne.