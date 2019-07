Sécheresse dans le Doubs : premières mesures de restriction de l'usage de l'eau

Doubs, France

Face à la sécheresse dans le département du Doubs, le préfet Joël Mathurin a pris ce vendredi un arrêté limitant les usages de l'eau dans tout le département.

La préfecture estime que depuis quelques semaines, la situation de très fortes chaleurs dans le département a conduit à une baisse progressive du niveau des cours d’eau et qu'au niveau régional, plusieurs bassins sont d’ores et déjà passés en alerte.

La chaleur de ces dernières semaines a conduit à un asséchement rapide des sols. Depuis quelques jours, le niveau des nappes a rapidement baissé.

La situation hydrologique va continuer à se dégrader

La tendance des températures pour les prochains jours est globalement supérieure aux normales de saison. Même si des situations orageuses peuvent se développer de manière très ponctuelle et localisée, il sera difficile de compenser les pertes dues notamment à une évaporation intense liée aux températures élevées à l’ensoleillement et également au vent. C'est pourquoi la situation hydrologique continuera de se dégrader.

Aucun problème majeur d’alimentation en eau potable n’a été constaté pour le moment par les différents syndicats bien que les niveaux des nappes soient relativement bas.

Au regard de cette situation, le préfet du Doubs décide de prendre dès à présent des mesures de restriction des usages de l’eau pour l’ensemble du département. Sont notamment interdites les activités suivantes:

Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles , sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière,…) et pour les organismes liés à la sécurité

, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière,…) et pour les organismes liés à la sécurité Le remplissage des piscines privées existantes, y compris les piscines démontables , sauf lors de la première mise en eau de piscines et bassins en construction ou le remplissage des piscines et bassins d’une capacité inférieure à 2 m3

, sauf lors de la première mise en eau de piscines et bassins en construction ou le remplissage des piscines et bassins d’une capacité inférieure à 2 m3 L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute nature de 8 heures à 20 heures (les jardins potagers ne sont pas concernés)

(les jardins potagers ne sont pas concernés) Les fontaines publiques doivent être fermées lorsque cela est techniquement possible

lorsque cela est techniquement possible L’irrigation agricole par aspersion est interdite entre 8 heures et 20 heures.

Le non-respect de ces interdictions peut être puni d’une contravention de la 5è classe. La cellule de veille sécheresse du département du Doubs reste mobilisée pour assurer un suivi très attentif de la situation, et, en fonction de son évolution, proposera si nécessaire la levée, le maintien ou l’extension des mesures prises. L’arrêté préfectoral sera affiché dans toutes les mairies du département et sera également consultable auprès de la préfecture, de la mission inter-service de l’eau et de la nature.