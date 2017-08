Sécheresse dans les Alpes-Maritimes : alerte renforcée et restrictions d'eau

Avec la sécheresse que connait le département depuis plusieurs semaine, la Préfecture des Alpes-Maritimes a placé sept bassins en "alerte renforcée". Ce qui signifie des mesures de restrictions d'usage de l'eau comme l'interdiction d'arroser les pelouses ou de laver sa voiture.

Un nouveau record de température a été battu ce jeudi dans les Alpes-Maritimes : 41 degrés à Puget-Théniers.

Notre département connait un été particulièrement sec avec des températures qui frôlent parfois les 40 degrés et peu de pluie depuis plusieurs semaines. Frédéric Mac Kain, secrétaire général de la Préfecture des Alpes Maritimes explique : "Nous avons renforcé l’alerte parce que depuis le 14 juillet, la situation d’un certain nombre de cours d’eaux s’est fortement dégradée et Météo France indique qu’il n’y a pas de perspective de précipitations importantes avant 10 jours"

Il est tombé 0 à 10% de ce qu'il tombe habituellement

En effet les prévisions ne sont pas bonnes. Eric Schwartz, prévisionniste à Météo-France : "Nous n'attendons pas de précipitations dans les 9 jours à venir, hormis peut être quelque petits orages sur la chaîne frontalière du Mercantour. Comparé à l'année 2003, nous ne sommes pas dans une période de sécheresse comparable, néanmoins c'est une période qui commence à durer en particulier les deux derniers mois ont été extrêmement sec. Il est tombé 0 à 10% de ce qu'il tombe habituellement dans le département"

Les 7 bassins concernés par l'alerte sont : Le Haut-Var, La Roya, les Paillons, La Cagnes, la Brague, le Loup et l'Esteron.

Il est donc interdit :