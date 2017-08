Sécheresse dans les Vosges : les mesures de restriction d'eau sont-elles respectées ?

Les particuliers dans leurs jardins, les professionnels dans les stations de lavage auto, les collectivités pour l'arrosage public.... tour d'horizon des mesures de restriction d'eau, plus ou moins respectées, dans les Vosges.

Malgré les orages du début de semaine, la sécheresse perdure dans les Vosges. Alors le préfet a décidé de reconduire les mesures de restriction d'eau dans le Département. Dans le bassin de la Moselle, de la Meurthe et de la Saône, le niveau d'alerte est maintenu. Dans le bassin de la Meuse amont, c'est-à-dire dans la plaine des Vosges, il est même relevé. Mais ces mesures ne sont pas toujours respectées, faute, souvent, de communication.

Cliquez ici pour connaître la liste des communes concernées

Dans les collectivités

Dans la quasi-totalité des cas, les élus ont reçu en personne cette semaine l'arrêté préfectoral, laissant peu de place au doute sur les mesures à appliquer. "Nous ne nettoyons plus les voiries, nous n'arrosons plus les espaces verts qu'entre 8h et 20h, nous avons fermé trois fontaines sur quatre" explique Luc Gerecke , le maire de Contrexéville. "Il faut que la collectivités soit exemplaire en la matière".

Chez les particuliers

Comme depuis plusieurs semaine, l'arrosage des jardins particuliers est interdit entre 8h et 20h. "J'utilise mon récupérateur d'eau et j'arrose avec parcimonie" se félicite Michel, habitant de Contrexéville. Mais sa voisine, Marie-Laure, regrette "le manque d'information". "Nous n'avons rien reçu dans la boîte aux lettres, j'ai été prévenue par le bouche-à-oreille".

Alors difficile de croire que tous les riverains sont au courant de ces mesures. "Dans une ville de 7 000 habitants, il est impossible de vérifier que tout le monde applique ces mesures, c'est à la préfecture de s'en charger" estime Simon Leclerc, le maire de Neufchâteau.

Chez les professionnels

Dans l'Ouest des Vosges, le niveau d'alerte a été relevé. Cela veut dire notamment que seules les stations de lavage automobile avec un système de recyclage d'eau sont autorisées. Or il n'y en a qu'une seule dans les Vosges. Toutes les autres sont donc censées être fermées.

Mais c'est loin d'être le cas. "On n'a pas du tout été mis au courant, vous nous l'apprenez" se défend un gérant de station. Et effectivement la préfecture assume n'avoir mis en place "aucune communication particulière". Sauf que ce manque de communication pourrait coûter cher aux professionnels : la préfecture "se réserve le droit de procéder à des contrôles" avec des amendes allant jusqu'à 3 000 euros.