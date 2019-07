Sécheresse : de nouvelles restrictions d'eau en Vendée

La préfecture de Vendée vient de prendre de nouvelles mesures de restrictions d'eau. Avec la chaleur et la sécheresse qui persistent, le niveau des cours continue de baisser.

Vendée, France

Les mini-pluies de ce jeudi n'ont pas eu d'effet en Vendée. La sécheresse continue de s'aggraver et le niveau des cours d'eau continue de baisser. Résultat, la préfecture vient de prendre de nouvelle mesures de restriction d'eau. Elles concernent les marais et elles sont valables à partir de ce samedi 20 juillet.

Dans le détail, par secteur géographique et par secteur d'activité :

Agriculture

Pour les rivières : Maines, Logne-Boulogne, Marais Breton, Vie-Jaunay, Côtiers vendéens, Lay superficiel non réalimenté, Vendée superficiel et Autize superficiel : interdiction totale de prélèvement.

Pour la Sèvre Nantaise : interdiction de prélèvement tous les jours de 8h à 20h.

Pour le marais de la Sèvre Niortaise : réduction de 30 % des volumes autorisés.

Particuliers, industriels, professionnels et collectivités territoriales

Pour les rivières : Maines, Logne-Boulogne, Marais Breton, Vie-Jaunay, Côtiers vendéens, Lay superficiel non réalimenté, Vendée superficiel et Autize superficiel : interdiction totale de prélèvement.

Pour la Sèvre Nantaise : interdiction de prélèvement tous les jours de 8h à 20h.

Chasseurs de gibier d'eau et d'oiseaux de passage

Dans les marais breton et marais poitevin : interdiction totale de prélèvement.

Par ailleurs, les mesures prises au début du mois pour préserver les nappes phréatiques sont toujours valables. À savoir : pour la nappe Vendée et la nappe Lay Est, les volumes non consommés ne peuvent pas être reportés sur la quinzaine suivante, et pour la nappe Autize, les volumes autorisés sont réduits de 30 %.