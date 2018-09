Belfort, France

"Nous envisageons sérieusement de reporter certains matchs de football ou de rugby" annonce Cédric Evain, directeur du service des sports de la ville de Belfort. "Si on se rend compte que le terrain n'est plus praticable, dangereux, on le fera, en lien avec les clubs et les fédérations. D'abord pour le côté pratique : un joueur de football sur un terrain très sec, ça lui pose des problèmes car le ballon part dans tous les sens. Ensuite pour la sécurité des joueurs : s'ils tombent, à cause des mottes de terre, ils peuvent se blesser".

Pas d'eau, pas de terrain

Le département du Territoire de Belfort est touché par une sécheresse extrêmement sévère depuis mercredi. La préfecture du département interdit l’arrosage des terrains de foot et des terrains de golf. Or "l'eau est un élément indispensable" pour entretenir les pelouses des terrains de sport explique Vincent Schumacher, responsable des espaces verts à la ville de Belfort : "l'entretien d'un terrain de sport est extrêmement technique contrairement à ce que l'on croit : c'est un suivi hebdomadaire 12 mois sur 12. Sans eau à moyen terme ça n'ira pas. C'est pour cette raison qu'il faut s'attendre à des reports de matchs".

Certaines communes du territoire de Belfort sont préservées : à Granvillars, les joueurs s'affrontent sur de la pelouse synthétique, pas besoin donc de les arroser.

La piscine du Parc nettoyée par des plongeurs

Le bassin de la piscine du Parc de Belfort devait être vidangée en début de semaine pour être vidée et nettoyée au karcher. Or l’arrêté publié par la préfecture du Territoire de Belfort interdit la vidange des piscines. Les responsables du bassin ont dû trouver une solution pour nettoyer les bassins : ils ont sollicité des plongeurs et avec les bouteilles d’oxygènes, ils ont nettoyé les profondeurs du bassin avec des brosses.