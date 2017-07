Sécheresse : des restrictions d'eau dans la Drôme

Le préfet de la Drôme a placé différents secteurs du département en "alerte" et "alerte renforcée", ce qui implique des limitations dans les usages de l'eau.

L'absence de pluie marquée depuis un mois, ajouté aux trop faibles recharges des nappes phréatiques en hiver et au printemps provoquent une situation de sécheresse dans la Drôme. Les secteurs superficiels de la Valloire, de la plaine de Valence et de la Drôme sont placés en "alerte renforcée". Les autres (excepté le secteur Rhône) demeurent en alerte. Pour les eaux souterraines, les secteurs Valloire, Galaure, Drôme des collines, plaine de Valence et Sud restent en "alerte".

Des restrictions d'eau

Cela implique une limitation des usages de l'eau. Il est par exemple interdit de remplir sa piscine ou de laver sa voiture sauf dans une station de lavage. L'arrosage des jardins (sauf potager) n'est autorisé que de 20 h à 6 h du matin.

