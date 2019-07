Sécheresse : des restrictions d'eau dans le Bas-Rhin

Alsace, France

Après le Haut-Rhin vendredi dernier, c'est au tour du Bas-Rhin d'être placé en vigilance sécheresse. Des restrictions d'usage de l'eau sont imposées. Le préfet vous interdit de remplir votre piscine ou de laver votre voiture, ou d'arroser votre jardin.

Le niveau de la nappe phréatique d'Alsace continue de baisser

Il fait très chaud depuis le 30 Juin et il n'a pas plus suffisamment plu. Le niveau de la nappe phréatique d'Alsace est en baisse et toujours inférieur à celui à la même période l'an passé.

Tous les cours d'eau affichent des niveaux d'eau à la baisse par rapport à la dernière réunion du comité sécheresse . Le seuil d’alerte est atteint pour tous les cours d’eau du Bas-Rhin : le Lauter, le Sauer, la Moder, la Zorn, la Bruche, l’Ehn, l’Andlau, le Giessen, la Liepvrette, la Sarre et l’Ill.

Plusieurs cours d’eau, notamment les cours d’eau phréatiques du Ried-Centre Alsace dont le niveau est très lié à celui de la nappe d’Alsace, sont asséchés (10 stations sur 30).

Le prochain comité sécheresse se tiendra le 7 août à la préfecture du Bas-Rhin pour examiner l’évolution de la situation. Des restrictions plus importantes pourraient être prises à cette occasion.