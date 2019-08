Sécheresse : des restrictions d’eau dans une partie du Calvados

La sécheresse et un cap franchi dans le Calvados

Calvados, France

Pas assez de pluie depuis des mois et un constat en ce début août : le cumul de pluviométrie accuse un déficit de 15% par rapport à une année normale sur le bassin versant de la Touques. Et à priori les quelques précipitations annoncées ne vont pas recharger les nappes phréatiques. Pour la Préfecture du Calvados il est donc nécessaire d'agir pour la pérennité du milieu aquatique et pour garantir la ressource en eau potable. Des restrictions d’eau sont donc imposées dans toute la partie Est du département.

C’est l’ensemble du Pays d'Auge qui est concerné, des limites avec le département de l’Orne jusqu'à la Côte Fleurie. Voici la liste des mesures prises dans l’arrêté préfectoral de ce lundi 5 août dans 112 communes :

L’interdiction entre 9 h et 19 h de l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins, des stades, des terrains de golf, des pistes hippiques, l’irrigation des potagers, le remplissage des plans d’eau de loisirs à usage privé, et des mares de gabion, le lavage des voiries ;

L’irrigation des cultures agricoles est limitée à 6 nuits par semaine de 18h à 10h (interdite la nuit du dimanche au lundi) ;

L’interdiction du lavage des voitures particulières (hors stations professionnelles), ainsi que du remplissage des piscines privées ;

L’interdiction du nettoyage des bâtiments, hangars, locaux de stockage, terrasses privées en dehors des nécessités de salubrité publique ;

L’autorisation obligatoire de la DDTM pour les travaux consommateurs d’eau, les travaux en rivière, les manœuvres des ouvrages hydrauliques, les vidanges de plans d’eau et la mise en service de nouveaux forages, pompages et retenues d’eau destinés à d’autres usages que l’alimentation en eau potable ;

La préférence à la réutilisation des eaux de pluie à l’utilisation du réseau public d’eau potable ;

La réduction des consommations d’eau domestique (privilégier les douches par rapport aux bains…) ;

Rappelons que le reste du Calvados est au niveau « vigilance sécheresse ». C'est à dire qu'il n'y a aucune restriction mais les habitants et collectivités sont invités à faire preuve de civisme dans leur consommation d'eau.