Somme : des restrictions d'eau prises dans la vallée de la Bresle pour lutter contre la sécheresse

Le préfet de la Somme a pris un arrêté sécheresse ce mercredi pour le secteur de la Bresle. Des mesures de restriction d'eau sont en vigueur, pour les habitants mais aussi les agriculteurs de 59 communes du secteur.

La préfecture de la Somme a pris un arrêté pour lutter contre la sécheresse ce mercredi. L'arrêté concerne 59 communes sur le secteur de la Bresle, où les niveaux de la nappe et des cours d'eau sont faibles, à cause du manque de précipitations durant le mois de mai et les fortes températures de ces dernières semaines.

Des restrictions d'eau en vigueur

Des mesures de restriction d'eau ont été prises pour les collectivités et les particuliers, notamment l'interdiction d'arroser les espaces verts, massifs et potagers entre 10 heures et 18 heures. Interdiction aussi de remplir les piscines privées, et de laver sa voiture hors stations.

Pour les agriculteurs, l'irrigation est interdite sur les cultures qui ne sont pas classées prioritaires. L'irrigation par aspersion est interdite entre 12 heures et 18 heures le dimanche.

Les consignes sont à respecter jusqu'à nouvel ordre. En cas de non-respect de ces règles, vous risquez une contravention de 5e classe, soit une amende allant jusqu'à 1 500 euros.