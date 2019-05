Sécheresse en Bretagne : un arrêté de vigilance pris en Ille-et-Vilaine

Rennes, France

Le département d’Ille-et-Vilaine est placé en vigilance sécheresse. Avec une pluviométrie très irrégulière, la saison hivernale n’a pas suffi à reconstituer la ressource des nappes souterraines du département : les niveaux des cours d’eau sont inférieurs à la normale de saison. Pour le moment, il n'y a pas de mesures de restriction, mais la préfecture appelle chaque citoyen à éviter tout gaspillage. Les services de l'Etat vont également effectuer une surveillance accrue du niveau des ressources en eau.

Aucune restriction, mais un appel à ne pas gaspiller

Aucune mesure de restriction ne s'applique pour l'heure, la préfète de Bretagne appelle néanmoins chaque citoyen à faire preuve de civisme et à adopter une conduite éco-responsable pour diminuer la consommation d’eau et éviter tout gaspillage.

Afin de préserver cette ressource essentielle qu'est l'eau, il est notamment recommandé de surveiller son compteur d’eau pour éviter les fuites, ne pas faire tourner les lave-linge et les lave-vaisselle à moitié vides, ne pas laisser couler l’eau inutilement lors de la vaisselle ou de la toilette, préférer les douches aux bains, éviter le lavage des voitures à grandes eaux et préférer les lavages à haute pression, ne pas remplir les piscines gonflables, ne pas arroser les pelouses, limiter l’arrosage des espaces verts et terrains de sport, irriguer préférentiellement en début ou fin de journée, optimiser l’usage de l’eau dans les process industriels.

En cas d’évolution défavorable du niveau des ressources, des restrictions d’usages pourraient être décidées.