Sécheresse en Charente-Maritime : le ton se durçit

La préfecture de Charente-Maritime a décidé d'interdire l'irrigation sur les 3/4 du département. Pour les pêcheurs, conchyliculteurs et Nature Environnement, il fallait agir avant. Ça fait des mois, disent-ils, qu'on met l'Etat en garde...

La préfecture de Charente-Maritime a finalement décidé de couper le robinet aux agriculteurs irrigants.

Mardi, après la tenue d'une cellule de vigilance sur l'eau, la préfecture a donc annoncé une interdiction totale d'irriguer sur les 3/4 du département (à l'exception de 7 petits bassins).

Les bassins concernés par l'interdiction d'irriguer...

Pêcheurs, conchyliculteurs et Nature Environnement n'y ont pas participé. Ils ont boycotté la réunion. Ils alertaient, disent-ils, la préfecture depuis plusieurs mois sur les risques, et notamment la menace de manquer d'eau potable... "Il fallait anticiper, couper l'eau aux irrigants avant, c'est trop tard" ont-ils expliqué lors d'une conférence de presse.

A la Rochelle, les trottoirs ne sont plus nettoyés

La ville de la Rochelle aussi a décidé d'agir et d'aller plus loin pour préserver l'eau...

Le lavage des rues est suspendu jusqu'à nouvel ordre... Il pourra y avoir quelques interventions ponctuelles, mais "pour des raisons valables de salubrité ou de sécurité".

L'arrosage des espaces verts est réduit au strict minimum. La commune avait déjà choisi des plantes peu gourmandes en eau, du paillage pour limiter les évaporations d'eau et l'arrosage la nuit au goutte à goutte...