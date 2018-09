Bort-les-Orgues, France

En haute Corrèze, la sécheresse est très, très sévère. A tel point que la décision vient d'être prise d'acheminer de l'eau potable par camion citerne dès ce mercredi après-midi pour éviter la rupture totale. Huit communes des environs de Bort les Orgues sont concernées (Margerides, Monestier-Port-Dieu, Saint-Bonnet-près-Bort, Saint-Victour, Sarroux - Saint Julien, Thalamy, Veyrières et une quarantaine de maisons de Bort), car les cours d'eau qui servent à alimenter environ 5.000 habitants du plateau bortois sont au plus bas.

"On est pratiquement en rupture d'eau"

Jusqu'à nouvel ordre, les pompiers vont transporter 100 mètres cubes d'eau par jour depuis un site de Bort les Orgues vers la station de Sarroux - Saint-Julien qui alimente le secteur concerné par la réelle menace de pénurie. Il faut dire que la situation est critique selon Véolia, l'exploitant du réseau. Le débit du Lys, le cours d'eau principal, est très faible. Son déficit est tout juste compensé par le pompage fait dans le Dognon, une autre rivière. Tout cela suffit à peine à assurer les besoins. "On est pratiquement en rupture d'eau" lâche Michel Guitard, le maire de Monestier Port Dieu, une des communes concernées, et vice-président du syndicat intercommunal des eaux. Il appelle la population à respecter les restrictions en cours. "Il y a un arrêté préfectoral en application, pris depuis un mois. Mais _malheureusement, certains trichent et ne le respectent pas_." Cet arrêté préfectoral vient d'ailleurs d'être prolongé de deux semaines, jusqu'au vendredi 5 octobre.

Appel au civisme... et problématique des éleveurs

La vigilance est donc de mise, sauf qu'il est parfois impossible de se passer d'eau, notamment pour les éleveurs. C'est le cas pour la famille Grégoire, installée à Monestier Port Dieu. Elle est forcée de prendre sur le réseau pour abreuver ses 80 vaches, faute de pouvoir faire autrement. "On a des sources, mais elles coulent comme un fil. Et, comme l'herbe est très sèche en ce moment, les bêtes boivent beaucoup. Nous sommes donc obligés d'alimenter la citerne sur le réseau, c'est vital pour les animaux." Pour tous les autres usages, Véolia réclame de tirer l'eau au minimum afin d'éviter la rupture totale. "On fait appel au bon sens des usagers" lance Thibaut Forestier, le responsable eau et assainissement de l'entreprise en Limousin. "Déjà, en appliquant les restrictions d'usage données par la préfecture. Et puis, en limitant les besoins à la consommation, la cuisine et la douche."