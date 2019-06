Sécheresse en Haute-Saône : des mesures pour limiter la consommation d'eau

Haute-Saône, France

La pluie des derniers jours ne permet pas d'éviter une nouvelle sécheresse cet été. Une réunion sécheresse s'est tenue ce vendredi à la préfecture de Haute-Saône. Des mesures d'anticipation ont été mises en place pour préserver les ressources en eau du département.

Après un été 2018 déficitaire en eau, les précipitations de l'hiver n'ont pas rechargé les nappes phréatiques, tout comme les récentes précipitations. Les nappes d'eau souterraines sont toujours déficitaires et à des niveaux inférieurs à la moyenne.

Des gestes simples pour éviter une sécheresse

Afin de préserver l'eau et prévenir d'une pénurie, la préfecture appelle les haut-saônois à adopter une attitude responsable et vigilantes quant aux usages de l'eau. Une plaquette d'informations " Que faire en cas de sécheresse ? " sera ainsi largement diffusée. Elle présente notamment des gestes économes à mettre en oeuvre tels que les arrosages des pelouses, des jardins et le lavage des voitures.