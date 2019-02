Sécheresse en Haute-Saône : situation toujours préoccupante

En Haute-Saône, en l’absence de pluviométrie significative, les niveaux des rivières ne remontent pas et la situation reste préoccupante pour la saison selon la Préfecture. Il convient d'économiser, de protéger et de partager l'eau estiment les services de l'Etat.

Vesoul, France

La sécheresse continue de frapper le département de la Haute-Saône. La situation est même "préoccupante pour la saison", selon la Préfecture, d'autant que d'ici la fin du mois de février, aucune pluie n'est annoncée. Et traditionnellement, le mois de mars n'est pas particulièrement arrosé. Depuis le début de l'année, les précipitations sont deux fois moins importants que les normales saisonnières.

Les débits des cours d’eau équivalents à 2003 et 2018, deux années de sécheresse

Conséquence, les niveaux des rivières ne remontent pas. Le débit des cours d'eau est équivalent à celui de 2003 et 2018, à même époque, deux années de sécheresse. "En cette sortie d’hiver, les recharges de nappes superficielles et souterraines ne sont pas encore complètes et très inégales selon les secteurs géographiques du département" précise la Préfecture.

Pour l’alimentation en eau potable, malgré les interconnexions, des recherches de nouvelles ressources (nouveaux forages, remises en service de captages abandonnés pour l’alimentation du bétail) sont envisagées pour palier les baisses de production de certains captages existants (syndicat des eaux de Champagney, syndicat des eaux du Vernoy, commune de Saulnot).

16 entreprises de la Haute-Saône ciblées car étant les plus grandes consommatrices d'eau

Ziad Khoury, le préfet de la Haute-Saône, est inquiet. Il a réuni ce jeudi un comité sécheresse. Et rappelle que chacun à titre individuel mais aussi au niveau professionnel, doit avoir conscience que l'eau n'est pas un bien inépuisable. Quatre axes sont privilégiés. D'abord en direction des entreprises. Seize, contre dix actuellement, (fromageries, laiteries, mais aussi dans le secteur de la métallurgie par exemple) sont ciblées comme étant les plus gros consommateurs d'eau. Elles seront surveillées de près. Leur plan d'économie d'eau en interne doit être renforcé indique la Préfecture. Ces entreprises devront être capables d'utiliser moins d'eau en temps de crise, mais aussi en temps normal.

Chacun a sa part dans ce combat", Ziad Khoury, préfet de la Haute-Saône

Mais aussi vis-à-vis du monde agricole "pour que les bonnes pratiques se diffusent" précise le Préfet et vis-à-vis des communes puisqu'elles-mêmes utilisent de l'eau et ce sont elles qui sont au contact des usagers. Enfin une campagne d'information envers le public sera prochainement mise en place car "chacun a sa part dans ce combat" selon Ziad Khoury.

LIRE AUSSI : Sécheresse historique en Haute-Saône: le département passe au niveau crise