Haute-Vienne, France

Le préfet de la Haute-Vienne a pris les premières mesures de restrictions de l'usage de l'eau ce mercredi matin, en raison du déficit de pluie et de l'état de la plupart des cours d'eau du département, qui ont atteint leur seuil d'alerte ou de crise.

Arrosage des jardins et lavages des voitures à domicile interdits

Ainsi, il est désormais interdit d'arroser les jardins et les terrains de sport en journée, interdit également de remplir les piscines existantes ou de laver les véhicules hors stations de lavage spécialisées. Tout prélèvement dans les cours d'eau et dans les eaux souterraines est également impossible, sauf dérogation comme l'alimentation en eau potable, l'abreuvement du bétail, ou encore le maraîchage et l'horticulture.

L'année dernière, ces mesures avaient été prises beaucoup plus tôt dans la saison, fin juin, et étaient restées actives jusqu'à l'automne.