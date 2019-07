Sécheresse en Ile-de-France : cinq départements concernés par des mesures de restriction d'eau

En Ile-de-France, cinq départements victimes de la sécheresse sont concernés par des mesures de restriction d'eau, indique le site gouvernemental Propluvia. La Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont en "alerte renforcée". L'Essonne et les Yvelines sont en "alerte jaune".

Des mesures de restriction d'eau sont en vigueur dans 78 départements en France. Même s'ils ne sont pas dans le groupe des 33 départements en situation de "crise" cinq départements franciliens victimes de la sécheresse sont concernés par ces mesures, indique le site gouvernemental Propluvia.

Des arrêtés pour demander d'économiser l'eau

Les plus touchés sont la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Ils font partie des 21 départements placés en "alerte renforcée". Les prélèvements d'eau pour l'agriculture ont été réduits. L'arrosage des jardins et des espaces verts est aussi fortement limité.

L'Essonne et les Yvelines sont en "alerte jaune". Les mesures de restriction d'eau sont moins fortes que dans les départements en "alerte renforcée".

Eviter de gaspiller l'eau à Paris

Comme huit autres départements, Paris a été placée en vigilance. Pas de mesures restrictives pour ces départements même si les professionnels et les particuliers sont incités à faire des économies d'eau.