Sécheresse en Indre-et-Loire : Nouvel arrêté préfectoral pour les cours d'eau l'Indre et la Choisille

La sécheresse gagne du terrain en Indre-et-Loire. La préfecture prend un cinquième arrêté de restrictions pour l'Indre et la Choisille. Les prélèvements d'eau sont restreints ou interdits à partir du lundi 22 juillet.

Indre-et-Loire, France

La situation climatique sur la Touraine est loin d'être rassurante. La sécheresse s'amplifie. La préfecture d'Indre-et-Loire vient d'éditer un nouvel arrêté pour limiter les prélèvements d'eau. Il concerne les cours d'eau l'Indre et la Choisille. Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ces cours d'eau, dans leurs affluents et dans un couloir de 200 m de part et d'autre des cours d'eau, sont interdits à compter du lundi 22 juillet 2019 à minuit.

Cours d'eau concernés par une restriction des usages de l'eau

La Creuse et ses affluents à l'exception de la Gartempe, de la Claise et de l'Esves

Le Brignon et ses affluents

La Manse et ses affluents

L'Arche et ses affluents

La Cisse et ses affluents à l'exception de la Brenne

La Choisille et ses affluents

Cours d'eau concernés par une interdiction des usages de l'eau

L'Indre et ses affluents (y compris l'Indrois et ses affluents) à l'exception de L'Echandon, de la Riasse, du ruisseau de Boutineau, du ruisseau de Chantereine, du ruisseau de Rochette, du ruisseau de Sennevières, du ruisseau de Verneuil et du ruisseau de Vitray

Le Cher et ses affluents à l'exception du ruisseau d'Epeigné ou de Chézelles

La Claise amont et ses affluents

La Claise aval et ses affluents à l'exception du Brignon

La Veude et ses affluents

Le Négron et ses affluents

La Veude de Ponçay et ses affluents

La Bourouse et ses affluents

Le ruisseau de Parçay et ses affluents

La Roumer et ses affluents

La Bresme et ses affluents

Plus d'une vingtaine de cours d'eau sont sous surveillance avec interdiction ou restriction de prélèvements d'eau. Parallèlement, d'autres mesures touchent l'ensemble du département.