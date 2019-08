Sécheresse en Indre-et-Loire : Tours-Métropole envoie de l'eau portable à Vouvray et Vernou-sur-Brenne

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Vouvray et Vernou-sur-Brenne se sont retrouvées à sec cet été. Le débit de la Loire ne permet plus des pompages d'eau. C'est Tours-Métropole qui alimente les deux communes en eau potable. La situation devrait durer au moins jusqu'au 30 septembre.

Indre-et-Loire, France

Les communes de Vouvray et Vernou-sur-Brenne vivent un été tout à fait exceptionnel. Si la Métropole tourangelle n'était pas là, elles seraient littéralement à sec. Les stations de pompages d'eau dans la Loire sont à l'arrêt. Le débit du fleuve est beaucoup trop faible. Tours-Métropole apporte donc l'eau portable nécessaire depuis la mi-juillet. Et face au niveau actuel de la Loire, la situation ne va pas s'arranger. Véolia, qui est charge de la gestion de l'eau pour Vouvray et Vernou-sur-Brenne, annonce déjà qu'elle va acheter de l'eau à Tours-Métropole, au moins jusqu'au 30 septembre.

Les pompes se sont mises en sécurité et n'ont plus alimenté nos châteaux d'eau. C'est très inquiétant. Gilles Gasnier est l'adjoint à l'urbanisme de Vouvray et vice-président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP).

L'alerte est tombée juste avant le 14 juillet. Les deux pompes dans l'alluviale de la Loire se sont mises en sécurité, faute de débit du fleuve. Et rien n'indique que la situation va s'améliorer dans les semaines à venir. Brigitte Pineau, la maire de Vouvray, a pris très vite un arrêté. La mairie interdit toute utilisation de l'eau potable, pour l'arrosage des plantes ou le nettoyage des voitures, de quoi perturber des habitants. "Nous aurions pu couper l'eau du robinet pour bien montrer aux habitants qu'il n'y avait plus d'eau, mais nous avons préféré cette solution, avec une restriction de l'usage de l'eau" dit Brigitte Pineau.

Le débit d'eau au robinet dans les communes de Vouvray et Vernou pourrait baisser en ce début de semaine, car les entreprises de Vouvray reprennent leur activité. Jusqu'à la reprise possible du pompage dans la Loire, Tours-Métropole va continuer à alimenter Vouvray et Vernou-sur-Brenne. La situation va perdurer sans doute encore au moins un mois, via un tuyau mis en place dans les années 80 qui avait permis alors Vouvray d'alimenter Rochecorbon.