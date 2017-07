Sécheresse : en Isère, les premières interdictions et restrictions

Selon plusieurs participants à la réunion de ce mardi en préfecture, il a été décidé de passer de la vigilance sécheresse à l'alerte sécheresse. A la clé, des interdictions d'usage de l'eau dans certains cas pour les particuliers ainsi que des restrictions pour certains professionnels.

Selon le dernier bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières, trois-quarts des nappes phréatiques du pays sont à un niveau modérément bas à bas. Et la situation est encore plus critique dans la vallée du Rhône, au sud de Lyon et donc pour une partie de notre département. Là, le BRGM parle de niveaux "bas voire très bas". Une situation qui s'explique par un "hiver très sec à la limite de l'inédit" selon Serge Taboulot, chef du centre Météo France de Saint-Martin-d'Hères. Il précise que début mars, on était à un déficit pour les nappes de l'ordre de 40%. Et les cours d'eau sont aussi bas selon la fédération de pêche.

Serge Taboulot de Météo France inquiet pour la suite de l'été Copier

Si on s'en tient aux nappes profondes, "le Nord-Isère est dramatique", selon Serge Taboulot qui évoque aussi comme situations peu confortables la plaine de Bièvre et le bassin grenoblois. Si le sud du département, plus montagnard, a des réserves d'eau de cet hiver stockées sous forme de neige, celles-ci sont cependant plus faibles que la normale.

Ce qu'implique l'alerte sécheresse (niveau 1 sur 3)

Ce mardi après-midi, un nouvelle réunion du comité départemental de l'eau s'est tenue en préfecture à Grenoble. Pas de communication de la préfecture ce mardi soir, mais selon plusieurs participants, la décision a été prise de passer de la "vigilance sécheresse" à "l'alerte sécheresse".

Concrètement, jusqu'à maintenant, on était à de simples invitations à économiser l'eau. Là, désormais il est interdit pour les collectivités et les particuliers d'arroser les pelouses, les jardins la journée (de 8h à 20h); le lavage des voitures à la maison est interdit (seules les stations services sont autorisées); interdiction aussi de remplir sa piscine si elle fait + de 100 mètres cubes. Les agriculteurs doivent diminuer leurs prélèvements de 15%. Il y a aussi des restrictions pour les industriels. Toutes les nappes et tous les cours d'eau sont concernés à l'exception des plus importants : l'Isère, le Rhône, le Drac et la Romanche.

Après l'alerte sécheresse, il existe deux niveaux plus contraignants : l'alerte renforcée puis la crise sécheresse.