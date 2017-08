Sécheresse en Mayenne : compliqué (mais pas impossible) de respecter les restrictions

À cause de la sécheresse, 85 départements français sont désormais concernés par des mesures de restriction d'eau. En Mayenne, à Bonchamp-lès-Laval, si la majorité des habitants ont compris l'esprit des mesures, tous ne les appliquent pas à la lettre.

Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait beau au mois d'août que les restrictions d'eau sont levées. En Mayenne, les débits des cours d'eau sont encore faibles, assez pour que la préfecture maintienne son arrêté. Les trois quarts ouest du département (tout le bassin de la Mayenne ainsi que celui de l'Oudon) sont d'ailleurs en "alerte renforcée". Parmi les mesures prises par la préfecture : interdiction d'arroser sa pelouse, même chose pour les trottoirs, interdiction de remplir sa piscine. Pour les potagers, c'est possible, mais seulement avant 10h ou après 20h. Des mesures qui sont moyennement respectées.

'"Le tuyau, c'est pour laver mes vitres"

On ne va dénoncer personne, mais à Bonchamp-lès-Laval, dans le lotissement du Guénault, il y a des tuyaux d'arrosage qui traînent dans les jardins. "Le tuyau, c'est pour laver mes vitres, avoue Daniel, pris sur le fait. L'entreprise de peinture vient de passer et comme il y a de la poussière, je profite qu'il ne fasse pas très beau pour nettoyer mes vitres." Quelques maisons plus loin, mea culpa, on a rempli la piscine : "Je pense que c'est l'équivalent de 150-200 litres au mois de juillet, explique Anita. Mais on n'a pas eu d'informations dans la boîte aux lettres, ou autres, pour nous indiquer que ceux qui avaient une piscine ne devaient pas faire d'appoint d'eau."

Dans le quartier, l'information, de manière générale, est moyennement passée. L'arrêté de la préfecture est affiché en mairie mais Solange, elle, l'a entendue "à la radio". Elle s'est donc arrangée pour continuer à prendre soin de son jardin et de son potager : "Pour les courgettes, j'achètes des bidons d'eau de huit litres, je coupe le fond, je les mets en terre et j'arrose dedans, comme ça l'eau ne se perd pas." Solange possède également, comme beaucoup d'habitants du quartier, une réserve qui lui permet de récupérer l'eau de pluie.

Dans le quartier, beaucoup d'habitants possèdent des réserves qui permettent de récupérer l'eau de pluie. © Radio France - Thomas Schonheere

En théorie, les communes doivent contrôler si les mesures de restriction d'eau sont respectées. Mais en pratique, il n'y a pas vraiment de contrôle comme l'explique Gwénaël Poisson, le maire de Bonchamp-lès-Laval : "Je ne vois pas le policier municipal de Bonchamp faire des contrôles dans les jardins. On fait plutôt confiance aux gens, cela fait partie du civisme de respecter ces règles si on ne veut pas que tout le monde soit pénalisé par la pénurie d'eau." D'aprèsGwénaël Poisson, aucun abus n'a été signalé à la mairie. Au total, 85 départements français sont concernés par des mesures de restriction d'eau.