Sécheresse : de nouvelles mesures de limitation de l'usage de l'eau en Normandie

Les pluies récentes n'ont pas permis en Normandie d'améliorer les ressources en eau. Pour lutter contre la sécheresse et la baisse du niveau des nappes phréatiques les préfectures de l'Orne et du Calvados viennent de prendre de nouveaux arrêtés de limitation de l'usage de l'eau.

Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai qu'on a battu un record pour une journée du mois d'août jeudi 10 août dernier avec 70 millimètres de pluie tombés en 24 heures à Flers (61) . C'est beaucoup mais ça ne suffit pas pour remplir les nappes phréatiques. Ce sont des pluies d'orage. Elles ruissellent mais ne s'infiltrent quasiment pas dans le sol. La sécheresse reste donc bien présente dans le département de l'Orne à tel point que la préfecture vient de prendre de nouvelles mesures de limitation de l'usage de l'eau . Certains secteurs, qui n'étaient pas encore touchés par les restrictions d'eau , entrent en "alerte". C'est le cas de Flers précisément et des communes du bassin de "l'Orne moyenne" . D'autres secteurs comme Domfront ou Alençon ( l'amont de la Mayenne et celui de la Sarthe) passent en "alerte renforcée". Dernier niveau avant le classement en "crise" . Cela signifie qu'on ne peut plus arroser les pelouses, les fleurs. Remplir les piscines et laver sa voiture sauf dans les stations spécifiques, celles qui recyclent l'eau. Attention, en cas de non respect de ces mesures , l'amende peut atteindre 1500 euros...

Sécheresse : les interdictions dans le Calvados et l'Orne © Radio France - - Préfecture du Calvados -

De nouvelles mesures de limitation de l'usage de l'eau viennent également d'être prises par la préfecture du Calvados. Trois secteurs géographiques font désormais l'objet de restrictions : Le Bocage, le bassin versant de la Touques et le bassin versant de l'Orne sont placés en "alerte sécheresse". Cela signifie que les mesures de préservation de l'eau jusqu'ici "recommandées" dans ces secteurs deviennent obligatoires.