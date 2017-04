Sécheresse en Vendée : "nous avons évité le pire"

La sécheresse de l'été, de l'automne et du début de l'hiver laissait craindre des coupures d'eau pour l'été prochain, mais, grâce aux pluies de ces dernières semaines, les réserves d'eau potables sont désormais bien remplies, à 90%.

Les mois de sécheresse de l'été dernier, de l'automne et du début de l'hiver laissaient craindre des coupures d'eau en Vendée ! Au début de l'année, les retenues d'eau potables étaient à moitié vide. Et puis il y a eu les pluies de ces dernières semaines, plus importantes que la normale en février et en mars (68,2 mm contre 66 en moyenne pour février, 87,7 contre 70,5 pour mars). Résultat, les réserves se sont bien remplies. Elles le sont actuellement à 90%.

"Nous avons évité le pire" dit, soulagé, Eric Rambaud, le président de Vendée eau, qui gère l'alimentation en eau potable de tout le département. "Nos réserves sont au niveau qu'on peut espérer pour une fin d'hiver. La seule où la situation est encore tendue, c'est celle de la Vouraie, malgré le pompage que nous avons mis en place début mars et malgré des pluies conséquentes".

Soulagés aussi, les agriculteurs, même si, pour remplir leurs réserves en vue de l'été, ils ont du prendre la décision de ne pas irriguer leurs cultures au printemps explique Joël Limouzin, le président de la Chambre d'agriculture. "Le risque, c'était d'avoir de moins bons rendements, mais nous étions prêts à prendre ce risque là pour être sûrs d'avoir de l'eau pour irriguer cet été, une période beaucoup plus cruciale et beaucoup plus à risque". Et, jusqu'à présent, les pluies ont été suffisantes pour avoir des céréales de bonne qualité. Joël Limouzin croise les doigts pour que continue comme ça, tout en reconnaissant qu'aujourd'hui "on n'a plus de raison de se plaindre".

Ceci dit, ce n'est qu'un répit. S'il ne pleut pas suffisamment dans les semaines qui viennent, il y aura de nouveau un risque de sécheresse et de coupures d'eau, cette fois décalé à l'automne.

Alors, pour éviter de revivre une telle situation, Vendée eau prend des mesures. "Aujourd'hui, nous sommes dépendant de la pluie pour remplir nos retenues", explique Eric Rambaud. "Nous réfléchissons donc à remplir des carrières pour pouvoir stocker de l'eau. C'est déjà ce que nous avons fait avec la carrière de la Joletière, près du barrage de Mervent. Nous connectons aussi nos barrages les uns aux autres, ce qui permet de compenser un problème de sécheresse sur la côte grâce, par exemple, aux retenues de l'Est du département. Et, cet été, nous allons aussi réaliser des liaisons avec la Loire-Atlantique, via l'usine de Basse-Goulaine, pour pouvoir puiser dans la Loire et alimenter en eau le Nord-Est de la Vendée, dans le secteur de la Bultière".