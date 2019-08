Sècheresse et restriction des usages et des prélèvements d’eau : les contrôles débutent en Vaucluse

La sècheresse sévit dans le département où depuis le 25 juillet l’alerte sécheresse est renforcée sur les bassins versants du Lez, du Calavon, de la Nesque et du Sud-Luberon et a basculé en alerte pour les bassins versants de l’Aygues, de l’Ouvèze et du bassin sud-ouest du Mont Ventoux.

Vaucluse, France

Un nouveau comité sécheresse s'est tenu la semaine passée avec un bilan des relevés dans tous les secteurs en tension . « On constate toujours une baisse des débits des cours d’eau » explique Gilles Blanc, inspecteur de l'environnement à la direction départementale des territoires. « Alors ce qui est inquiétant c’est que sur les petits cours d’eau on note un "à sec", le cours d’eau ne coule plus. Ça concerne beaucoup le Calavon, la partie aval de l’Aygues ou les petits ruisseaux sur le bassin sud-ouest du Mont Ventoux. La bonne nouvelle c’est que les nappes phréatiques tiennent, on est sorti très haut cet hiver ce qui nous permet de maintenir un certain niveau. Par contre le plus inquiétant c’est la sécheresse des sols qu’on observe depuis le mois d’avril du fait du manque de pluie, puis de la chaleur et du développement de la végétation et on se retrouve dans une situation identique à 2017.Il ne faudrait pas que la sécheresse perdure sur l’automne, voire l’hiver car on pourrait avoir des conséquences plus grave sur certains captages d’eau potable. »

Des contrôles pour l’instant sous la forme d’avertissement judiciaire si constat d’usage non autorisé

Les agents des services de l’agence française pour la biodiversité et de la direction départementale des territoires ont donc débuté leurs contrôles depuis vendredi dans les bassins versants sous alerte et alerte renforcée sècheresse. Pour les contrevenants aux mesures de restriction il s'agit pour l'instant d'avertissements judiciaires qui pourront ensuite être transmis au procureur en cas de récidive constatée. L’amende est de 5eme classe d’un montant de 1500 euros mais des poursuites pénales peuvent aussi être engagées.

L’alerte renforcée signifie une réduction portée à 40 % des prélèvements d’eau quel que soit l’usage, l'interdiction totale d’arrosage pour les espaces verts, pelouses et jardins d’agrément et l'interdiction d'arrosage de 9h a 19h pour les stades de sport, les golfs et les jardins potagers. Et pour les tous les secteurs concernés, alerte simple ou renforcée, on le lave pas sa voiture chez soi ( mais en station de lavage ) ou on ne remplit pas de piscine privée, tandis que les fontaines sont coupées sauf celle en circuit fermé ou alimentée par une source. Rappel et détails de toutes ces restrictions sur le site de la préfecture de Vaucluse. Elles sont aussi affichées dans toutes les mairies des bassins versants concernés.