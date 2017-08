Sécheresse : l'état d'urgence !

La situation est alarmante : en Corse, la quasi-absence de précipitations depuis plusieurs mois, combinée à des températures élevées, provoque un assèchement des sols exceptionnel. Un niveau de sécheresse, de déficit hydrique, supérieur à celui de 2003, une année pourtant record.

"La Corse pourrait avoir le climat de Tunis d'ici 2050, c'est quasiment certain", prévient Antoine Orsini, hydrobiologiste, enseignant à l'Université de Corse. On vit très bien à Tunis, mais eux sont habitués à vivre avec peu d'eau, pas nous. Eux, par exemple, n'arrosent pas les ronds-points... Des années noires s'annoncent, il faut absolument changer notre manière de gérer l'eau". Antoine Orsini est pessimiste, très pessimiste. Il faut dire que la cote d'alerte est atteinte. Cela fait aujourd'hui près de 6 mois qu'il ne pleut plus, ou si peu. Et ça devrait durer, se désole Patrick Rebillout, directeur-adjoint du centre météorologique d'Ajaccio.

"Depuis mars, les températures sont en moyenne supérieures de 2 degrés à celles de 2003", Patrick Rebillout

"Aucune pluie n'est à espérer avant plusieurs jours, voire davantage", affirme Patrick Rebillout de Météo France

Conséquence de cette absence prolongée de précipitations : des restrictions d'eau sont devenues nécessaires. Des communes, aussi bien de Corse-du-Sud que de Haute-Corse, ont pris des arrêtés allant dans ce sens. Mobilisés également pour sensibiliser la population : la CTC, l'office hydraulique et la préfecture de Corse.

La campagne de sensibilisation à la sécheresse lancée par la CTC et la préfecture de Corse

"L'année n'est pas exceptionnelle, elle est catastrophique", Antoine Orsini

Antoine Orsini ne cache pas son inquiétude. La situation hydrique de la Corse est catastrophique. Pas seulement, dit-il, en termes de quantité - c'est évident - , mais aussi en termes de qualité. "Qualité qui se dégrade dans les eaux superficielles en raison de l'apparition de bactéries, qualité qui se dégrade dans les eaux souterraines en raison du sel. En septembre, en plaine orientale, ils pomperont du sel".