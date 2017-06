Sécheresse : la carte des restrictions en Seine-Maritime

Avec le manque de pluie de ces derniers mois et les fortes températures du mois de juin, la sécheresse s'aggrave en Seine-Maritime. Certaines zones du département ont dépassé le seuil d'alerte et des restrictions sont en vigueur. Voici les règles à respecter pour ne pas être verbalisé.

Alors que l'hiver a été doux et sec, le printemps n'a pas non plus apporté suffisamment de pluie pour reconstituer les réserves d'eau de la région. Quasiment toute la Seine-Maritime est touchée par la sécheresse.

Pour mesurer l'état des nappes souterraines, le département est divisé en neuf zones. Sept d'entre elles font l'objet d'arrêtés préfectoraux réglementant la consommation d'eau.

Seules les zones 8 et 9 n'ont pas dépassé le seuil d'alerte. Dans les autres, la consommation d'eau est réglementée par arrêté. - DREAL Normandie

Les plus touchées sont les zones n°5 et n°6, qui ont atteint le seuil de crise. Elles rassemblent Étretat, Yport, la pointe de Caux, l'embouchure de la Seine, Austreberthe, le Val des Noyers, et la vallée de Seine.

Les zones n°1, 2 et 3 sont en alerte renforcée. Cela concerne tout le territoire entre la Bresle et la Sâane.

Les zones n°4 (depuis Fécamp jusqu'à Dieppe en descendant jusqu'à Ytevot) et 7 (Rouen, Cailly, Elbeuf) sont en alerte.

Des restrictions de consommation de l'eau.

Dans toutes ces zones, il est interdit de remplir les piscines, les plans d’eau et de laver sa voiture, sauf dans les stations de lavage. L’arrosage du jardin est interdit entre 8h et 20h en alerte renforcée et il est complètement interdit dès le seuil de crise, sauf si l'eau provient d'une réserve d'eaux pluviales. Enfin, le nettoyage des terrasses et des façades est interdit entre 8h et 20h en alerte et complètement interdit en alerte renforcée.

En cas de non-respect de ces règles, vous risquez une contravention de 5e classe, soit une amende allant jusqu'à 1 500 euros.

Seules les zones n°8 et 9, autour de l'Andelle et de l'Epte, restent en vigilance. La consommation n'est pas restreinte, mais les autorités invitent les habitants à adopter un comportement économe en eau.