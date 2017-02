Sécheresse : la Loire-Atlantique touchée, elle aussi

La sécheresse est telle en Vendée que des travaux doivent être faits en urgence pour assurer l'alimentation en eau potable. Grâce à la Loire, la situation est moins critique en Loire-Atlantique, mais le manque de pluie y est impressionnant.

La Loire-Atlantique est touchée par la sécheresse elle aussi. Dans une moindre mesure que la Vendée, grâce à la Loire, mais les chiffres du déficit de pluie depuis juillet dernier sont impressionnants. Surtout, ce qui est inédit, c'est l'accumulation d'autant de mois où le département manque d'eau.

Moitié moins de pluie que d'habitude depuis juillet à Nantes

Si on prend Nantes. D'habitude, au mois de février, il tombe 69 millimètres d'eau. Là, au 20 février, on en est à seulement 43 millimètres. C'est 37% de moins ! Et, même si le mois n'est pas fini, ce ne sont pas les quelques millimètres qui vont tomber dans les prochains jours qui vont changer grand chose. Et c'est encore plus impressionnant si on remonte 7 mois en arrière. En moyenne, il pleut 588 millimètres sur Nantes de juillet à février. Seulement 289 millimètres depuis l'été dernier, c'est plus de moitié moins ! On est tout près de battre le record de 1955-1956 (297 millimètres). "C'est une situation inédite", résume le délégué départemental de Météo France. Inédite parce qu'elle dure. Depuis juillet dernier, chaque mois, le déficit de pluie tourne autour de 10-20%.

L’anticyclone des Açores plus costaud que la dépression d'Islande

Alors, pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas ? Ou très peu, même quand le ciel est gris ? Et bien parce que depuis 8 mois, c'est l'anticyclone des Açores qui est le plus costaud et qui gagne donc son combat face à la dépression d'Islande. Résultat, les perturbations passent plus au Nord et ce sont aussi la région Bretagne, le Centre et l'Ile-de-France qui manquent de pluie.

Pour l'instant, c'est bon pour les céréales

Ce manque de pluie, il commence à avoir des conséquences sur l'agriculture. C'est surprenant, mais pour l'instant, il est excellent pour les céréales ! L'humidité de la terre est suffisante pour le début de la pousse et, pour une fois, l'azote contenue naturellement dans le sol n'a pas été lessivé par la pluie, ce qui permet d'avoir des céréales de meilleure qualité.

En revanche, c'est si la sécheresse continue que ça va poser problème : les réserves d'eau dans le sol sont très basses, alors que c'est en ce moment que la terre devrait se gorger de pluie, quand la végétation est encore en dormance et qu'elle n'a pas besoin d'eau. Même chose pour les lacs collinaires qui permettent d'irriguer : ils ne se sont pas remplis, eux non plus. Mais pas de quoi s'affoler pour la chambre d'agriculture, en 2015 aussi, l'hiver avait été très sec et le mois de mars, très pluvieux, avait permis de tout rattraper.