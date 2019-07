Sécheresse : la mairie de Poitiers limite l'usage de l'eau pour les particuliers

En plein épisode de sécheresse, et alors que la Vienne et les Deux-Sèvre, sont en "crise" selon les autorités, la mairie de Poitiers vient de prendre un arrêté limitant l'usage domestique de l'eau. Dans le jardin, l'arrosage est interdit de 10h à 18h.

Poitiers, France

La mairie de Poitiers vient donc de prendre un arrêté pour limiter de façon drastique l'usage domestique de l'eau, dans la ville. La Vienne fait partie des49 départements concernés par des restrictions d'eau, et le Poitou est même considéré comme en "crise" par Propluvia.

A Poitiers, il est donc interdit de laver sa voiture hors installations professionnelles et sauf pour les véhicules pour lesquels c'est une obligation; de remplir des piscines de particuliers; de laver les voies et trottoirs, sauf impératif sanitaire ou de sécurité; de nettoyer les façades et terrasses ne faisant pas l'objet de travaux.

Pas d'arrosage du jardin de 10h à 18h

De 10h à 18h, en journée, les restrictions sont encore plus importantes pour les particuliers. Ils ne peuvent plus de mettre à niveau les piscines de particuliers déjà remplies; d'arroser les terrains de sports; d'arroser les espaces verts publics et privés et d'arroser le jardins d'agrément des particuliers, y compris les potagers.