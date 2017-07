Sécheresse : la préfecture de Dordogne renforce les restrictions d'usage de l'eau

Face à la baisse du débit des cours d'eau en Dordogne, la préfecture annonce ce mercredi renforcer les restrictions d'usage de l'eau. Ces dispositions seront applicables dès ce vendredi 20 juillet à 8h.

Les précipitation de juin et de début juillet n'ont pas suffi à endiguer la baisse du débit des cours d'eau de Dordogne, et notamment des plus fragiles. Ce mardi, le comité de gestion de l'eau s'est réuni pour examiner les dernières analyses issues des observations hydrologiques du 25 juillet. Dans la foulée, la préfète de la Dordogne a pris un arrêté visant à renforcer les restrictions d'usages d'eau et à rappeler les nécessaires économies d'eau à réaliser à compter du vendredi 28 juillet à 8h.

Seuil d’alerte (interdiction de prélèvement un jour par semaine) : Bandiat, le Beauronne les Lèches, la Gardonette, la Germaine et le Tardoire

(interdiction de prélèvement un jour par semaine) : Bandiat, le Beauronne les Lèches, la Gardonette, la Germaine et le Tardoire Seuil d’alerte renforcée (interdiction de prélèvement 3,5 jours par semaine, 50 %) : la Beaune, la Belle, le Cadeau/Louyre, le Céou amont, le Céou aval, le Cern, la Conne, le Crempse, la Dropt (partie non réalimentée)/Bournègue, l’Enéa, l’Estrop, La Lidoire, et le Vern.

(interdiction de prélèvement 3,5 jours par semaine, 50 %) : la Beaune, la Belle, le Cadeau/Louyre, le Céou amont, le Céou aval, le Cern, la Conne, le Crempse, la Dropt (partie non réalimentée)/Bournègue, l’Enéa, l’Estrop, La Lidoire, et le Vern. Seuil de crise (l'interdiction de prélèvement y est totale, y compris pour les prélèvements domestiques) : la Beauronne de Chancelade, la Couze, le Couzeau, le Seignal, le Tournefeuille

Le détail des mesures de limitation des usages de l’eau est consultable dans les mairies, à la direction départementale des territoires (DDT) de la Dordogne, sur le site Internet des services de l’État et sur le site Propluvia, l'outil de gestion des arrêtés de restriction d'eau.