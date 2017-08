Sécheresse : la préfecture de la Loire étend les mesures de restrictions d'eau

Malgré le temps maussade et les orages, la sécheresse s'étend dans la Loire. Le préfet a décidé de renforcer les limitations de l’usage de l’eau. Des restrictions qui concernent toujours maintenant aussi les Mont-du-Forez et la vallée du Rhins et du Sornin

La pluie n'a pas permis de réalimenter durablement les cours d’eau. Les débits des rivières de plusieurs zones de suivi du département sont actuellement très faibles. Les précipitations de ce début de semaine ont concerné essentiellement le sud du département. D’où le nouvel arrêté pris par le préfet.

L'alerte est toujours valable pour la vallée Gier. Mais elle a été étendue dans les communes des Mont-Du-Forez comme Savigneux, Sury-le-Contal, ou encore St Just-en-Chevalet. La vallée du Rhins et Sornin c'est à dire autour de Charlieu ou encore Belmont-de la-Loire est aussi concernée.

En situation d'alerte, pas d'arrosage des pelouses, les fontaines publiques sont coupées. Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles est interdit. Pas question non plus de remplir sa piscine privée. Le texte détaillé des interdictions : à lire sur le site de la préfecture de la Loire.