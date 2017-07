Secheresse : la préfecture de Moselle coupe le robinet

Sans pluies, la Moselle est au régime sec. La préfecture du département a décidé de durcir ses mesures de restrictions d'usage de l'eau. Particuliers et collectivités doivent faire des efforts.

La Moselle a soif. Pas de pluies significatives depuis l'automne, du soleil et des périodes de fortes chaleurs : l'eau manque dans notre département, et particulièrement sur toute sa partie ouest. La préfecture du département qui avait déjà pris des mesures en juin de limitation de l'usage de l'eau vient de renforcer ses restrictions pour 487 communes situées dans la zone "Moselle aval - Orne - Nied - Seille". Il est désormais question d'alerte renforcée.

Particuliers et collectivités : tous concernés

L'arrêté préfectoral pris le 4 juillet comporte les mesures suivantes :

Interdiction de remplir des piscine privées

Interdiction de laver les voitures en dehors des stations professionnelles équipées de systèmes de recyclage

Interdiction d'arroser les pelouses, espaces verts publics et privés, terrains de sports et jardins potagers entre 9h00 et 20h00

Interdiction de remplir des plans d'eau

Ces mesures concernent l'utilisation de l'eau publique, les prélevements dans les cours d'eau ou dans les nappes, et même les puits personnels. Les récalcitrants s'exposent à des amendes allant de 1.500 à 3.000 euros

Les communes doivent s'adapter.

Des obligations contraignantes, surtout dans les communes qui investissent pour embéllir leurs rues. C'est le cas de Montigny-les-Metz, l'une des communes de Moselle qui affiche fièrement quatre fleurs au Concours national des villes et villages fleuris de France. Les agents de la ville doivent quotidiennement arroser plus de 1500 m2 de massifs de fleurs, et des centaines de vasques et jardinières.

Montigny-les-Metz doit s'adapter à la secheresse pour entretenir ses massifs de fleurs © Radio France - Clément Lhuillier

La secheresse actuelle y est prise au sérieux, mais le maire de la commune, Jean-Luc Bohl, rappelle qu'il n'a pas attendu pour prendre des initiatives destinées à économiser l'eau. "Nous privilegions les plantes vivaces, moins gourmantes en eau. Un système de paillage permet également de garder l'humidité sur les massifs. Nous avons également transformé l'ancienne fosse de la piscine en récupérateur d'eau de pluie" détaille l'élu qui surveille chaque mois la consommation d'eau de ses services. Montigny-les-Metz bénéficie également d'un accord avec les Voies Navigable de France pour prélever l'eau du canal de Jouy. Enfin, les agents de la ville débutent leur journée plus tôt, à 6h00, pour effectuer leur travail en dehors des heures les plus chaudes. "

Il est nécessaire d'avoir une attention particulière pour la préservation de nos ressources - Jean-Luc Bohl, maire de Montigny-les-Metz