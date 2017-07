Sécheresse : la préfecture du Morbihan maintient les mesures de restrictions d'eau

Malgré les orages et quelques averses, la préfecture du Morbihan a décidé ce mercredi de maintenir les mesures de restriction d'eau. Le département reste en alerte sécheresse de niveau 1.

Un comité sécheresse s'est réuni ce mercredi et il confirme les mesures de restrictions d'eau. Les précipitations et le débit des cours d’eau du département sont inférieurs aux normales de saison depuis plusieurs mois (pluviométrie déficitaire de 70 %). Les cours d’eau présentent des débits tous inférieurs aux normales saisonnières et proches du minimum historique de niveau des cours d’eau sur 10 mois d’affilée. Les prévisions pluviométriques ne seront pas suffisantes pour recharger efficacement les nappes souterraines, malgré quelques averses orageuses ponctuelles.

Les mesures de restrictions des usages de l’eau appliquées dès le 28 avril restent en vigueur. Il est par exemple interdit de laver sa voiture, ou son bateau de plaisance. Interdit aussi d'arroser les pelouses, et les voiries entre 8h et 20h. Les usagers sont également invités à réduire leur consommation d'eau.