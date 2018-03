La situation évolue favorablement, mais elle reste fragile sur le front de la sécheresse.

Les pluies du mois de janvier, mais surtout les fortes pluies de début mars ont permis de rétablir en partie la situation. Les rivières ont retrouvé des débits normaux pour la saison. Le Rhône et la Durance bénéfice de l'enneigement important des Alpes.

Mais le niveau des nappes phréatiques et des eaux souterraines reste anormalement bas pour la saison. La situation reste "très fragile", selon le comité sécheresse qui s'est réuni le 13 mars.

Le Vaucluse "a souffert durant l'automne du plus bas niveau de pluie jamais observé ces cinquante dernières années, entraînant un déficit pluviométrique cumulé de près de 350 mm." Résultat, des problèmes d'alimentation en eau potables à Fontaine-de-Vaucluse et sur le plateau d'Albion.

Les niveaux des rivières se sont considérablement abaissés, conduisant à des interdictions de pêche.

Les pertes agricoles liées à sécheresse sont estimées à 20 % sur la vigne, et jusqu'à 50 % sur les prairies et les cultures fourragères en secteur non irrigable.

Le préfet de Vaucluse rappelle qu'il est nécessaire"d’économiser nos ressources en eau".