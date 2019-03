Sécheresse : le Grand Belfort à la recherche de nouvelles ressources en eau

Belfort, France

Les élus du Grand Belfort ont donc choisi d'anticiper pour éviter de nouvelles pénuries d'eau dues à la sécheresse. L'agglomération vient de lancer deux études en collaboration avec le BRM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

De nouveaux forages vont être lancés

La première étude consiste à réaliser de nouveaux forages dans des secteurs ciblés de l'agglomération. On ne sait pas encore dans quels secteurs ils seront effectués mais le protocole est bien établi. Grâce à des ondes envoyées dans le sol, les techniciens peuvent détecter la présence de nappe. L'eau est ensuite testée pour voir si elle est potentiellement potable.

Puiser dans le barrage de Champagney

La seconde étude vise à engager des travaux pour acheminer l'eau du barrage de Champagney vers les foyers du Grand Belfort (105 000 habitants). Là bas, l'opération est différente. " A Champagney, on est sûr qu'il y a de l'eau dans le barrage et qu'il y en aurait suffisamment pour nous secourir en cas de besoin. Reste à savoir comment on peut l'acheminer et la traiter. La station de traitement à construire devra être compatible avec la qualité de l'eau qu'on aura trouver dans le barrage " indique Antoine Burrier, directeur de l'eau et de l'environnement au Grand Belfort. A Champagney, les études devraient durer de six mois à un an et les travaux s'étaler sur trois ans. Sécuriser les réserves en eau va coûter cher au Grand Belfort qui compte sur le soutien financier de l'Etat et des fonds européens.

Nos ressources sont fragiles - Damien Meslot, président du Grand Belfort

Aujourd'hui, cinq zones de captages dont celle de Sermamagny, la station de traitement de Mathay sur le Doubs et quelques autres alimentent le Grand Belfort en eau potable. Cela ne suffirait plus si les épisodes de sécheresse venaient à se répéter et à s'aggraver. " On sait que nos ressources sont fragiles. Jusqu'à présent, rien n'avait été fait. Nous avons donc décidé de lancer ces études et d'engager les travaux nécessaires pour, qu'à l'avenir, on ne se retrouve pas en difficulté avec les périodes de sécheresse accrue que nous prédisent les météorologues. Les habitants de l'agglomération n'apprécieraient pas de ne plus avoir d'eau au bout de leur robinet" indique le président du Grand Belfort Damien Meslot.

Un appel au civisme

Pour éviter de voir la pression d'eau baisser dans les canalisations lors des périodes de sécheresse, les élus en appellent aussi au civisme. " Penser à fermer les robinets, récupérer l'eau de pluie" insiste Damien Meslot. Les besoins en eau du Grand Belfort s'élève à 6 millions 452 119 m3 par an (entreprises comprises). Ces dernières années, le Grand Belfort a réussi à économiser 1 million de m3 d'eau par an en colmatant les fuites dans le réseau. Son rendement est aujourd'hui de 81% contre 67% auparavant.