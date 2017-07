Sécheresse : le Loup sous surveillance

Le comité sécheresse s'est réuni mercredi 12 juillet en préfecture des Alpes-Maritimes. Pour l'instant, le département reste en vigilance, mais des forages profonds vont avoir lieu sur le Loup.

Les Alpes-Maritimes sont en vigilance sécheresse depuis le 3 juillet : avec 30% de précipitations en moins par rapport aux normales, les cours d'eau et les nappes phréatiques ont baissé de volumes. La préfecture a donc pris un arrêté vigilance sécheresse, ce qui se traduit par des recommandations (et non des interdictions) : ne pas laver sa voiture ou les terrasses à grande eau, arroser sa pelouse...

Le comité sécheresse s'est réuni cette semaine en préfecture des Alpes-Maritimes. Conclusion : même si Météo France ne prévoit pas de pluie dans les prochains jours, le département reste en simple vigilance. En revanche, la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) va passer sur les forages profonds dans le Loup. Le but est de récolter des données sur la nappe phréatique et la rivière. Le cas échéant et une fois ces données analysées, alors la décision de passer en alerte ou pas sera prise.

En cas de sécheresse, les préfectures peuvent prendre quatre niveaux de mesures, qui vont croissants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. En cas d'alerte, les prélèvements auxquels les agriculteurs ont droit baissent de 50%, les activités nautiques sont restreintes, arroser son jardin, les espaces verts ou laver sa voiture devient interdit à certaines heures.