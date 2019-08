Sécheresse : le nord de la Mayenne placé en alerte renforcée

Département Mayenne, France

Les restrictions d'eau se durcissent dans le nord de la Mayenne, maintenant en alerte renforcée. Les agriculteurs et collectivités ne peuvent plus irriguer cultures et pelouses que si leurs réserves d'eau sont déjà constituées. Si ce n'est pas le cas, interdiction formelle d'arroser.

Pour les particuliers qui pouvaient arroser jardins et potagers entre 8 heures et 20 heures, ne peuvent plus le faire. Ils n'ont pas non plus le droit de remplir leurs piscines et plans d'eau. Ces restrictions sont également valables pour le bassin de l'Oudon, dans le sud-ouest du département qui est également en alerte renforcée.