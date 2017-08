Sécheresse : les mesures de limitation des usages de l'eau s'étendent à toute l'Auvergne

Après l'Allier jeudi, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire viennent de renforcer leur dispositif de limitation provisoire. Et il n'y a pas que les particuliers qui sont soumis à ces contraintes. Les collectivités doivent aussi adapter la gestion de leurs espaces verts.

Après le Rhône, Météo France a placé le Puy-de-Dôme et la Loire en alerte orange à la canicule à compter de 16 heures ce vendredi. Les fortes chaleurs vont probablement se maintenir jusqu’en début de semaine prochaine. La nuit prochaine, la température ne descendra pas en dessous de 19°C dans les grandes agglomérations du Puy de Dôme. La vigilance jaune forte chaleur est maintenue ou étendue sur les départements du Jura, de la Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Allier, de la Corrèze, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, du Lot et de la Dordogne.

#météo le #PuydeDôme en vigilance orange pour un épisode de canicule jusqu'à samedi > le bulletin complet >https://t.co/TOYG2dE1nJpic.twitter.com/l2J77zu2jZ — Préfet Puy-de-Dôme (@Prefet63) August 25, 2017

Conséquence des fortes chaleurs, les réserves naturelles s'épuisent et le niveau des cours d'eau baissent. Ce qui contraint les services de l'état à prendre des mesures de lutte contre la sécheresse. Après l'Allier jeudi, le Puy de Dôme, le Cantal et de la Haute-Loire ont décidé de restreindre les usages de l'eau, suite aux préconisations des comités de suivi hydrologique. Plus le droit de remplir les piscines ou encore de laver les voitures privées (en dehors ds stations de lavage professionnelles). L'arrosage des jardins ou potagers est interdit dans des créneaux horaires précis. Des créneaux qui varient selon les départements :

Puy-de-Dôme : de 10 heures à 18 heures

Allier : de 11 heures à 19 heures

Cantal : de 7 heures à 21 heures

Haute-Loire : de 8 heures à 20 heures

Gestion adaptée des espaces verts

Si les particuliers sont soumis à ces limitations provisoires, les collectivités locales n'y échappent non plus. C'est le cas pour la ville de Clermont-Ferrand. En première ligne : le services des espaces verts qui doit s'adapter aux contraintes météo et préfectorales. La plupart des espaces verts clermontois (le jardin Lecoq est arrosé manuellement) sont équipés d'arrosage intégré. Avec une programmation nocturne afin d'éviter l'évaporation. Les agents communaux doivent eux aussi s'adapter. A Clermont-Ferrand, leurs horaires de travail ont été décalés de deux heures. Ils embauchent à 5 heures du matin en période de fortes chaleurs. Notez que l'utilisation de l'eau est autorisée pour nettoyer certaines voiries souillées (lors de manifestations par exemple) afin d'assurer la salubrité publique.