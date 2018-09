Haute-Savoie, France

Toujours pas de pluie ! Après le classement des secteurs des Dranses, du Fier et de la Menoge en alerte et du secteur du Chéran en alerte renforcée, la préfecture de la Haute-Savoie a été contrainte de prendre des nouvelles mesures de restriction de l’usage de l’eau. Elle a annoncé ce lundi le passage en alerte renforcée du secteur du Fier (comme le Chéran déjà placé en alerte renforcée). Ceux de l’Arve Amont et des Usses sont désormais en alerte.

En niveau "alerte", sont interdits :

L’utilisation de l’eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire ou technique et pour les organismes liés à la sécurité.

Le remplissage des piscines privées. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines maçonnées en cours de construction. Le remplissage complémentaire des piscines est autorisé de 20h à 8h.

L’arrosage des pelouses, des ronds-points, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute nature de 8h à 20h (les massifs floraux et les jardins potagers ne sont pas concernés).

L’arrosage des stades et des terrains de golf de 8h à 20h (un registre de prélèvement devra être rempli).

Le fonctionnement des fontaines publiques en circuits ouverts.

L’alimentation en eau de plans d’eau et de canaux d’agrément, en particulier ceux desservant les anciens moulins. Une attention particulière sera portée à ces opérations afin de ne pas porter préjudice à la faune piscicole lors de la fermeture de ces canaux.

Le lavage à l’eau des voiries, sauf impératifs sanitaires et à l’exception des lavages effectués par des balayeuses laveuses automatiques.

L’irrigation des cultures de 10h à 18h. Cette interdiction ne s’applique pas pour l’abreuvement des animaux, l’irrigation des vergers, des cultures maraîchères et florales et des pépinières. L’irrigation à partir de retenues d’eau constituées en période hivernale reste autorisée, ainsi que l’utilisation directe d’eaux de pluie récupérées.

En niveau "alerte renforcée", en plus des mesures énoncées ci-dessus, sont également interdits :

L’arrosage des pelouses, des ronds-points, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute nature toute la journée.

L’arrosage des massifs floraux et des jardins potagers de 8h à 20h

L’arrosage des stades et des terrains de golf à l’exception des "greens et départs" (un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l’irrigation des stades et des golfs).

Sur les mesures d’irrigation des cultures, la restriction horaire est élargie de 8h à 20h (sauf pour les dispositifs économes en eau).

Ces mesures de restrictions seront applicables à partir du 17 septembre et pourront être ajustées, le cas échéant, en fonction de l’évolution de la situation des nappes et des cours d’eau.