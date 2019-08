Sécheresse : les balades en Canoë sont plus difficiles avec les bas niveaux de cours d'eau

Indre-et-Loire, France

Avec la sécheresse et la canicule, le niveau des cours d'eau en Indre-et-Loire a baissé. Le débit du Cher, par exemple, est particulièrement inquiétant car on constate un débit moyen de 4 à 5m³ par seconde, alors qu'il est de 90m³/seconde d'habitude. C'est très peu pour une si grande rivière. Alors le Cher est encore navigable par des canoës, grâce aux multiples barrages qui forment des plans d'eau sur plusieurs kilomètres.

Mais les touristes venus faire pour les balades aquatiques sont conscients que les niveaux d'eau ne sont pas normaux. " Là il y a de quoi naviguer mais sur la Loire, ça doit être bien compliqué. les barrages, ça aide à naviguer ", constate Rémi, un touriste venu avec son fils.

Et Jean-François Souchard, le responsable du site à Civray, remercie aussi les barrages. Sur la Loire, il n'y en a pas de barrage, alors son activité a baissé car il y a donc " plus de sable que d'eau ". Et sur le Cher, le problème existe aussi, à tel point, qu'il n'a pas pu ouvrir une de ses bases de canoës, à Saint-Aignan sur Cher. " On a fait des gros investissements pour développer cette base mais à cause des débits trop bas, on a pas pu l'ouvrir finalement. On s'est aperçu qu'au niveau environnemental que la rivière allait vraiment souffrir. Je pensais pas connaître cette situation de mon vivant. "

Alors les clients se rapatrient sur la base de Civray : beaucoup de touristes veulent passer sous le château de Chenonceau. C'est le cas de Jean-Jacques qui vient de Rouen. Il avait même prévu une solution de secours : " S'il n'y avait pas eu d'eau, on y serait allé à vélo ! "

Le château de Chenonceau, le deuxième plus visité de France, vaut le détour, et encore plus, au fil de l'eau.

Reportage : Clément Buzalka