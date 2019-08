Sécheresse : les bords de Loire en partie interdits d'accès aux vélos et piétons à Orléans

La Ville d'Orléans prend un arrêté pour interdire aux piétons et aux vélos d'accéder aux cheminements bas des quais et au mur-digue du canal d'Orléans, sur un kilomètre entre le quai du Fort-Alleaume et le Cabinet Vert. Il s'agit d'une mesure de sécurité, applicable au moins jusqu'au 2 septembre.

Orléans, France

C'est un lieu de balade apprécié des orléanais et des touristes, c'est aussi un lieu de circulation des vélos, piétons et autres trottinettes : le cheminement bas des quais de Loire entre le quai du Fort-Alleaume, au niveau du bar saisonnier "Le Boui-Boui", et le restaurant le Cabinet Vert, au bout du quai du Roi est désormais fermé. Cela représente une distance d'un kilomètre.

Accès fermé au moins jusqu’à début septembre

Les vélos et piétons n'ont pas le droit d'y accéder et "le lieu sera fermé par des barrières et une signalisation", indique la Ville d'Orléans qui a pris un arrêté en ce sens ce vendredi 9 août "pour des raisons de sécurité". Il s'applique au moins jusqu'au 2 septembre, et sera prolongé "si nécessaire".

A cause de la sécheresse

La Ville d'Orléans indique qu'à cause de la sécheresse, le niveau de l'eau dans le canal est extrêmement faible : "en cas de chute, cela peut s'avérer très dangereux, beaucoup plus que quand il y a de l'eau". Le cheminement haut des quais de Loire reste ouvert : la piste cyclable est donc toujours accessible (passage de la Loire à Vélo, notamment), et le marché du quai du Roi sera ouvert normalement le samedi.